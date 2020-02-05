Средняя зарплата в Удмуртии превысила 33 тысячи рублей

По уровню зарплат Удмуртия на 6 месте среди регионов ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2019 года составила более 33 тысяч рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

По сравнению с 2018 годом, средняя заработная плата в республике выросла на 6,1% и составила 33 438 рублей. Учитывая изменение цен, реальные зарплаты увеличились на 2,6%.

«По уровню оплаты труда в январе-ноябре 2019 года Удмуртия среди регионов Приволжского федерального округа традиционно находилась на 6 месте после Пермского края, Республик Татарстан и Башкортостан, Самарской и Нижегородской областей», - сообщили в Удмуртстате.

Зарплата хозяйственных работников составила 24 384 рубля, что в 1,4 раза меньше среднего. По традиции самая высокая оплата труда в организациях по добыче ресурсов – 52032 рубля, финансовой и страховой деятельности – 46840 рублей.

Работники образовательной сферы получают 78,8% от среднего уровня оплаты труда, в области культуры, спорта и развлечений – 90%, в учреждениях здравоохранения и соцуслуг – 101,5%.

Самая высокая средняя зарплата в Пермском крае – 37285 рублей, наименьшая – в Саратовской области, жители которой получают 27705 рублей.