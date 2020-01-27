Индекс промпроизводства за 2019 год вырос в Удмуртии на 3,8 %

Такие данные привёл Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. Индекс производства по полному кругу организаций производителей за январь-декабрь 2019 года составил в Удмуртии 103,8 %. Такие данные привёл Удмуртстат.

Самый высокий рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года показал пункт «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки». Производство выросло на 21,8%. Производство прочих готовых изделий составило 120,4%. Производство электрического оборудования — 117,7%.

Говоря о производстве важнейших видов продукции, здесь «пальму первенства» в перечне наименований удерживают «Брюки, бриджи и шорты из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных». Их стали производить больше на 59,9%. На втором месте находится производство мебели — 155,9% в сравнении с данными за январь-декабрь 2018 года. На третьем месте — сыры. Рост производства этой продукции составил 137,4%.