Более 1,6 млрд рублей задолжали жители Удмуртии за горячую воду и электричество

Основная часть этой суммы – просроченная задолженность.

Ижевск. Удмуртия. На начало октября жители Удмуртии задолжали более 1,6 млрд рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».

Жители республики не оплатили 806 млн. рублей за электроэнергию (из них 542 млн рублей – просроченная задолженность) и 889 млн рублей за горячую воду и отопление (из них 618 млн рублей – просроченная задолженность).

Энергокомпания предупреждает, в случае задолженности, превышающей сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, компания вынуждена ограничить пользование горячей водой, отоплением и электричеством.