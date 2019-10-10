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Более 1,6 млрд рублей задолжали жители Удмуртии за горячую воду и электричество

15:50, 10 октября, 2019
Аграфена Костромская
Более 1,6 млрд рублей задолжали жители Удмуртии за горячую воду и электричество
15:50, 10 октября, 2019
Аграфена Костромская
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0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#отопление\n#электричество
Фото: ИА Сусанин
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Основная часть этой суммы – просроченная задолженность.

Ижевск. Удмуртия. На начало октября жители Удмуртии задолжали более 1,6 млрд рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».

Жители республики не оплатили 806 млн. рублей за электроэнергию (из них 542 млн рублей – просроченная задолженность) и 889 млн рублей за горячую воду и отопление (из них 618 млн рублей – просроченная задолженность).

Энергокомпания предупреждает, в случае задолженности, превышающей сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, компания вынуждена ограничить пользование горячей водой, отоплением и электричеством.

15:50, 10 октября, 2019
Аграфена Костромская
41
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#отопление\n#электричество

 

 

 


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