К началу 2019 года долг жителей Удмуртии по кредитам превысил 155 млрд рублей

За год этот показатель вырос на 21,4%.

Ижевск. Удмуртия. Реальные располагаемые денежные доходы населения Удмуртии продолжают снижаться. Об этом сообщил Удмуртстат, проанализировав данные потребкредитования за 2018 года.

Отмечается, что каждое второе домохозяйство в республике тратит средства на погашение займов и банковских кредитов. Таким образом, по состоянию на 1 января 2019 года долг жителей Удмуртии перед кредитными учреждениями по всем кредитам, включая жилищные, составил 155,7 млрд рублей. Годом ранее показатель равнялся 128,3 млрд рублей.

За 2018 год жителям Удмуртии выдано рублёвых потребительских кредитов на 91 млрд 925 млн рублей, что на 34% больше уровня 2017 года, а жилищных кредитов — на 30 млрд 466 млн рублей, что больше на 45%.

Доля жилищных (ипотечных) кредитов в общей сумме выданных населению кредитов возросла незначительно — с 23,4% в 2017 году до 24,8% в 2018 году.

В среднем на каждого жителя республики приходилось на начало января 2019 года 103 276 рублей долговой нагрузки. За истёкший год долговая нагрузка на каждого жителя выросла на 18 512 рублей (21,8%). В среднем за месяц 2018 года среднедушевой долг по кредитам вырастал на 1 543 рубля. Для сравнения, в 2017 году средний прирост задолженности банкам составлял 840 рублей в месяц.