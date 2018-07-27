Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ижевск. Удмуртия. В прокуратуре Удмуртии за 6 месяцев 2018 года рассмотрели 72 уголовных дела о коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, Кезским районным судом к 4 годам лишения свободы со штрафом 1,25 млн рублей осужден депутат, член президиума совета депутатов Дебесского района. Он пытался получить от представителя юрлица взятку 1,25 млн рублей.

«При получении первой части взятки в размере 120 тыс. рублей депутат был задержан», - говорится в сообщении.

Также в сфере борьбы с коррупцией за полгода было выявлено свыше тысячи нарушений закона. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 358 человек, 6 из которых уволили в связи с утратой доверия.

«По материалам прокурорских проверок возбуждено 25 уголовных дел», - уточнили в ведомстве.