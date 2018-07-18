play
pause
  • $ 62.44 ↑
  • € 73.24 ↑

Бюджетные кредиты в составе госдолга Удмуртии за месяц снизились на 4,8 млрд рублей

11:30, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
11:30, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг
Фото: susanin.news
287
0

При этом кредиты, полученные из кредитных организаций, увеличились на 4,8 млрд рублей

Ижевск. Удмуртия. Размер государственного долга Удмуртии за месяц не изменился. По данным министерства финансов республики, на 1 июля 2018 года сумма составляет 48 335,9 млн рублей.

Несмотря на то, что объемы госдолга остались прежними, изменилась его структура. Согласно выписке из долговой книги, республика должна была до 29 июня 2018 года вернуть в федеральный бюджет 4,8 млрд рублей. Таким образом, кредиты из федерального бюджета на данный момент составляют 21 435,9 млн рублей. При этом кредиты, полученные из кредитных организаций, увеличились на 4,8 млрд рублей. Обязательства республики по ценным бумагам остались прежними – 9 млрд рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга составили 1 197,8 млн рублей.

 

 

11:30, 18 июля, 2018
Диана Ворончихина
287
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#госдолг\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги\n#долг

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10344

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

6919
14:13, 12 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

6719
08:30, 13 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6695
11:31, 13 июля, 2018

В ижевском «Суперпарке» выявили нарушения требований пожарной безопасности

5845
12:00, 14 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2061

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

2021
14:44, 12 июля, 2018

В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

2007
13:37, 11 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2006
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1848
19:59, 14 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

13:53, 13 июля, 2018
2022

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

2010
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

1981
13:50, 12 июля, 2018

Власти Германии увеличат выплаты пережившим холокост

1942
19:31, 11 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1881
10:06, 14 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер

17 июля, 2018

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

17 июля, 2018

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

16 июля, 2018