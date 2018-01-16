Доходы жителей Удмуртии продолжают снижаться

Среднедушевые доходы населения за 11 месяцев 2017 года составили 23 230 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии доходы населения продолжают снижаться. Как сообщает Удмуртстат, за 11 месяцев 2017 года среднедушевой заработок составил 23 230 рублей, что на 3,9% меньше, чем за такой же период 2016 года.

Снижение реальных доходов отмечалось ещё в 7 регионах ПФО, в остальных - наблюдался рост (республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Пермском крае, Оренбургской и Саратовской областях).

Всего за 11 месяцев прошлого года жители республики заработали 34,9 млрд рублей.

Также граждане продолжают активно заимствовать в банках денежные средства. В ноябре 2017 года населением взято кредитов больше, чем возвращено, на 2 млрд рублей.