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      Доходы жителей Удмуртии продолжают снижаться

      17:30, 16 января, 2018
      Диана Ворончихина
      17:30, 16 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1149
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги
      1149
      0

      Среднедушевые доходы населения за 11 месяцев 2017 года составили 23 230 рублей.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии доходы населения продолжают снижаться. Как сообщает Удмуртстат, за 11 месяцев 2017 года среднедушевой заработок составил 23 230 рублей, что на 3,9% меньше, чем за такой же период 2016 года.

      Снижение реальных доходов отмечалось ещё в 7 регионах ПФО, в остальных - наблюдался рост (республиках Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Пермском крае, Оренбургской и Саратовской областях).

      Всего за 11 месяцев прошлого года жители республики заработали 34,9 млрд рублей.

      Также граждане продолжают активно заимствовать в банках денежные средства. В ноябре 2017 года населением взято кредитов больше, чем возвращено, на 2 млрд рублей. 

      17:30, 16 января, 2018
      Диана Ворончихина
      1149
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#деньги\n#финансы и деньги

       

       

       

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