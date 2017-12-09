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      В Удмуртии подняли прожиточный минимум

      18:18, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      18:18, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      333
      0
      #Правительство\n#зарплата\n#Удмуртия\n#продовольствие\n#пособия\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      333
      0

      Повышение составило 104 рубля по сравнению со II кварталом текущего года.  

      Ижевск. Удмуртия. Власти республики увеличили величину прожиточного минимума в регионе. За III квартал текущего года в расчёте на душу населения он установлен в размере 9040 рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

      Постановление об этом подписал в субботу, 9 декабря, премьер-министр региона Ярослав Семенов. В частности, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 9574 рубля, пенсионеров – 7344 рубля, детей – 9130 рублей. 

      Как отметила замминистра труда и миграционной политики республики Лариса Вершинина, во II квартале величина прожиточного минимума в среднем на душу населения равнялась 8934 рублям. В III квартале она увеличилась на 106 рублей и составила 101,2% по отношению к предыдущему кварталу. Причиной повышения Вершинина назвала рост потребительских цен.

      18:18, 09 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      333
      0
      #Правительство\n#зарплата\n#Удмуртия\n#продовольствие\n#пособия\n#деньги

       

       

       

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