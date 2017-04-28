Сбербанк и ЭнергосбыТ Плюс в Удмуртии подписали соглашение об открытии Центра обслуживания населения в Ижевске

Он будет находиться на базе офиса банка по улице Гагарина, 56.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское отделение Сбербанка и Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» подписали соглашение об организации первого в Ижевске Центра обслуживания населения. Он открыт на базе офиса Сбербанка по адресу улица Гагарина, 5б.

Центр обслуживания населения – это рабочее место специалиста компании «ЭнергосбыТ Плюс», расположенное в офисе Сбербанка. Здесь можно получить консультацию по вопросам, связанным с начислением платы за потребленные коммунальные услуги, учетом показаний счетчиков, платежей и прочее. Режим работы Центра – понедельник-пятница: 9:15-18:00, перерыв: 13:00-14:00, 25 число каждого месяца не рабочий день.

Как отмечают участники соглашения об организации Центра обслуживания населения, услугами Сбербанка для совершения платежей в адрес компании «ЭнергосбыТ Плюс» пользуются порядка 70% жителей Удмуртии, и около 70% из них совершают платежи с использованием устройств самообслуживания и таких современных сервисов, как Сбербанк Онлайн и Автоплатеж. В то же время в связи с формированием «ЭнергосбыТ Плюс» единых платежных квитанций за услуги ЖКХ, увеличилось количество плательщиков, которым необходима дополнительная консультация специалиста. Центр обслуживания населения позволит удовлетворить эту потребность и в целом повысить качество сервиса для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» и Сбербанка.

«Мы стремимся сделать расчеты за жилищно-коммунальные услуги максимально прозрачными, и делаем все возможное, чтобы жители республики оперативно получали ответы на возникающие у них вопросы начислениям, - констатировал директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин. – Организация Центра обслуживания населения позволила нам создать дополнительную консультационную точку в отдаленном от нашего центрального офиса районе Ижевска. У сотрудника Центра есть доступ к нашей базе данных, поэтому он может не только дать необходимые разъяснения, но и, в случае необходимости, урегулировать спорный вопрос».

«Создавая Центр обслуживания населения, мы выводим наш клиентский сервис на новый уровень, - добавил управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Сергей Коновалов. – Теперь в офисе Сбербанка можно не только оплатить услуги ЖКХ, но и получить разъяснения по начислениям. Уверен, что жители Ижевска по достоинству оценят такую возможность. В дальнейшем мы готовы развивать сеть таких Центров и в Ижевске, и на территории Удмуртии совместно с компанией «ЭнергосбыТ плюс» и другими поставщиками услуг».