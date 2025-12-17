Закрыть
В Воткинске рабочий получил рваную рану груди при работе с «болгаркой»

10:31, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В процессе применения инструмента произошёл разрыв абразивного круга.

Воткинск. Удмуртия. Государственная инспекция труда Удмуртии проводит расследование несчастного случая, произошедшего 11 декабря в ООО «ПП Салют» в Воткинске. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

47-летний рабочий получил травмы при работе с «болгаркой». В ходе зачистки деталей произошел разрыв абразивного круга на несколько частей. Осколки нанесли мужчине рваную рану грудной клетки, проникающую в полость груди. Пострадавший был доставлен в больницу.

По предварительным данным, полученные повреждения классифицированы как тяжелые.

