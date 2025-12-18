Воробьёво. Башкортостан. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту опрокинувшегося автобуса, следовавшего из Башкортостана в Удмуртию.

Напомним, инцидент произошёл 16 декабря недалеко от деревни Воробьёво Краснокамского района. Во время поворота водитель не справился с управлением. Переднюю часть автобуса занесло, он столкнулся с опорой ЛЭП и опрокинулся. Автобус перевозил вахтовиков. Двое из 16 пассажиров пострадали.

Как сообщает Следственный комитет России, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель СК поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан представить доклад о ходе расследования.