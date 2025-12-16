Воробьёво. Башкортостан. Автобус, следовавший из города Туймазы в село Галаново в Удмуртии, съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

Инцидент произошёл 16 декабря недалеко от деревни Воробьёво Краснокамского района. Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов рассказал, что во время поворота водитель не справился с управлением. Переднюю чать автобуса занесло, он столкнулся с опорой ЛЭП и опрокинулся.

В момент аварии в салоне было 16 пассажиров. Прокуратура Башкирии сообщает, что автобус перевозил вахтовиков. Двое пострадали — их отвезли в больницу. Остальных отправили дальше по маршруту на резервном транспорте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время расследования проверят техническое состояние автобуса, изучат путевую документацию и действия водителя. Также дадут оценку работе лиц, которые отвечают за безопасность перевозок.