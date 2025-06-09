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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане сообщили о хлопке в одной из посылок на Почте России

13:42, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Ижевчане сообщили о хлопке в одной из посылок на Почте России
13:42, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
236
0
#Ижевск\n#Почта России
Источник фото: Яндекс Карты
236
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По предварительным данным, причиной стала посылка с бутылкой домашнего вина внутри.

Ижевск. Удмуртия. Экстренным службам Ижевска поступило сообщение о хлопке в здании Почты России. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Ранее в соцсетях ижевчане написали о том, что около почтового отделения по улице Дзержинского заметили пожарных, скорую помощь, полицию, Росгвардию и ДПС. 

«В 10:30 9 июня в Службу экстренных вызовов 112 поступило сообщение о громком хлопке в одной из посылок в помещении Почты России по улице Дзержинского», — сообщили в Госкомитете по делам ГО и ЧС. 

По предварительным данным правоохранительных органов, причиной хлопка стала посылка с бутылкой домашнего вина. Отмечается, что никто не пострадал.

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13:42, 09 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
236
0
#Ижевск\n#Почта России