Ижевск. Удмуртия. Экстренным службам Ижевска поступило сообщение о хлопке в здании Почты России. Об этом «Сусанину» рассказали в пресс-службе Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС.

Ранее в соцсетях ижевчане написали о том, что около почтового отделения по улице Дзержинского заметили пожарных, скорую помощь, полицию, Росгвардию и ДПС.

«В 10:30 9 июня в Службу экстренных вызовов 112 поступило сообщение о громком хлопке в одной из посылок в помещении Почты России по улице Дзержинского», — сообщили в Госкомитете по делам ГО и ЧС.

По предварительным данным правоохранительных органов, причиной хлопка стала посылка с бутылкой домашнего вина. Отмечается, что никто не пострадал.