Сюмси. Удмуртия. Двухквартирный дом сгорел в селе Кильмезь Сюмсинского района. Об этом сообщил председатель Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в своём ТГ-канале.

Пожар произошёл поздним вечером 19 марта. В хозяйстве одной из квартир загорелась баня. Хозяева обнаружили полыхающие постройки лишь после выхода на улицу. К прибытию пожарных огонь перешёл на кровлю дома.

«В результате пожара огнем уничтожены двухквартирный жилой дом, баня, гараж одного из собственников. Пострадавших нет. Пожарными из дома эвакуирован 50-литровый газовый баллон. Площадь пожара составила 126 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной в МЧС называют несоответствие размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы.