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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жителя Ижевска обвинили в попытке причинить государству ущерб почти в 8 млн рублей

10:20, 18 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Жителя Ижевска обвинили в попытке причинить государству ущерб почти в 8 млн рублей
10:20, 18 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#Ижевск\n#суд\n#хищение
Источник фото: Объединённая пресс-служба судов УР
160
0

Ему инкриминируют инсинуации с земельными участками для инвалидов.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвинили в покушении на хищение чужого имущества. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

По версии органов следствия, 40-летний обвиняемый с 31 октября 2023 года по 25 апреля 2024 года, находясь в Управлении имущественных отношений Администрации Ижевска, путём обмана и злоупотребления доверием, действуя от имени граждан, являющихся инвалидами и имеющих льготы при получении земельных участков, заключил договоры аренды земли с Управлением с последующим покушением на отчуждение полученных земельных участков в пользу третьих лиц.

Тем самым мужчина покушался на причинение государству материального ущерба в особо крупном размере — 7 891 615 рублей.

Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 25 суток, по 6 мая 2025 года.

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10:20, 18 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
160
0
#Ижевск\n#суд\n#хищение