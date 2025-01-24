В Ижевске задержали начальницу почтового отделения

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники УФСБ задержали начальницу одного из отделений АО «Почта России», которая подозревается в хищении средств у организации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

По информации ведомства, начальница одного из почтовых отделений, используя служебное положение, перевела на карты третьих лиц деньги организации на общую сумму 1,8 млн рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Следствие продолжается.

По данной статье женщине грозит до 10 лет лишения свободы.