Ижевск. Удмуртия. В Ижевске будут судить четырёх жителей Уфы, которые ограбили местного криптовалютчика. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Установлено, что в июле 2025 года четверо злоумышленников приехали в Удмуртию на арендованном автомобиле. Ранним утром один из обвиняемых позвонил потерпевшему и сказал, что поцарапал его машину, припаркованную у дома.

Когда ижевчанин 1995 года рождения вышел на улицу, его окружили четверо мужчин в камуфляжной одежде и балаклавах, а затем завели мужчину обратно в квартиру. Потерпевшему связали руки кабелем от зарядного устройства, а затем заставили его войти в приложение финансовой биржи. Благодаря этому они перевели себе со счёта потерпевшего криптовалюту, равную примерно 4,6 млн рублей. После этого обвиняемые скрылись.

Чтобы задержать подозреваемых, сотрудники полиции уехали в командировку в Республику Башкортостан. Там они разыскали арендованный злоумышленниками автомобиль и установили их личности. Оказалось, один из обвиняемых знаком с потерпевшим, поэтому он знал об операциях с криптовалютой. Похищенные деньги жители Уфы поделили.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 161 УК России («Грабёж»). Дело вместе с обвинительным заключением направили в суд.