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Из горящей высотки в Глазове эвакуировали 30 человек

12:49, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Из горящей высотки в Глазове эвакуировали 30 человек
12:49, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#Глазов\n#пожары
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
104
0

К сожалению, один мужчина скончался.

Глазов. Удмуртия. Из горящей высотки в Глазове эвакуировали 30 человек, включая шесть детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

В северной столице Удмуртии на 7 этаже дома загорелась квартира. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах гари.

«К нашему приезду открытое горение происходило на кухне. Плотное задымление, видимость нулевая. В дальней комнате нашли 64-летнего мужчину. Он был дезориентирован, ползал на четвереньках и искал выход», — рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №17 МЧС России Сергей Торопов. Ещё одного мужчину огнеборцы обнаружили в ванной и передали врачам. К сожалению, он скончался.

Соседи с верхних этажей не смогли выйти из подъезда самостоятельно. Пожарные в спасустройствах вытащили из пламени двух взрослых и двух детей трёх и семи лет.

Пожар на площади 15 кв. м. потушили 19 специалистов и шесть единиц спецтехники.

12:49, 28 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
104
0
#Глазов\n#пожары