В стенах исправительной колонии в Сарапуле заключённая вышла замуж

Свидетелями стали работники колонии и представители ЗАГСа.
Сарапул. Удмуртия. Заключенная из исправительной колонии №12 заключила брак в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.
Пара была вместе почти три года. После заключения женщины под стражу их связь не оборвалась — они писали друг другу письма и виделись во время краткосрочных свиданий.
Церемония бракосочетания состоялась в комнате свиданий. Свидетелями стали сотрудники исправительного учреждения и представители ЗАГСа.
После торжества новобрачным предоставили длительное свидание — молодожёны провели вместе три дня.
Сотрудники исправительных колоний считают, что осужденные, которых ждут близкие, осознают свою ответственность и быстрее идут на исправление.