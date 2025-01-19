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В стенах исправительной колонии в Сарапуле заключённая вышла замуж

14:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В стенах исправительной колонии в Сарапуле заключённая вышла замуж
14:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
97
0
#Сарапул\n#колония\n#брак
Источник фото: УФСИН России по Удмуртии
97
0

Свидетелями стали работники колонии и представители ЗАГСа.

Сарапул. Удмуртия. Заключенная из исправительной колонии №12 заключила брак в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по республике.

Пара была вместе почти три года. После заключения женщины под стражу их связь не оборвалась — они писали друг другу письма и виделись во время краткосрочных свиданий. 

Церемония бракосочетания состоялась в комнате свиданий. Свидетелями стали сотрудники исправительного учреждения и представители ЗАГСа. 

После торжества новобрачным предоставили длительное свидание — молодожёны провели вместе три дня. 

Сотрудники исправительных колоний считают, что осужденные, которых ждут близкие, осознают свою ответственность и быстрее идут на исправление.

14:00, 19 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
97
0
#Сарапул\n#колония\n#брак