Неравнодушные жители задержали пьяного водителя в селе Совхозный

Завьялово. Удмуртия. В селе Совхозный Завьяловского района водитель сбил женщину с грудным ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

После ДТП водитель попытался скрыться, но был задержан свидетелями произошедшего. Оказалось, что он был пьян.

В результате аварии женщина и ребёнок получили травмы.

В отношении водителя возбуждено административное дело за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за попытку скрыться с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции изъяли водительские права у нарушителя, а машину поместили на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Удмуртии также выражает благодарность неравнодушным гражданам за оказанное содействие.