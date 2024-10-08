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Неравнодушные жители задержали пьяного водителя в селе Совхозный

10:00, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Неравнодушные жители задержали пьяного водителя в селе Совхозный
10:00, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
103
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#Удмуртия\n#Завьялово\n#авария\n#ДТП\n#пьяный водитель
Фото: Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике
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Водитель устроил ДТП и пытался скрыться.

Завьялово. Удмуртия. В селе Совхозный Завьяловского района водитель сбил женщину с грудным ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

После ДТП водитель попытался скрыться, но был задержан свидетелями произошедшего. Оказалось, что он был пьян.

В результате аварии женщина и ребёнок получили травмы.

В отношении водителя возбуждено административное дело за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за попытку скрыться с места происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции изъяли водительские права у нарушителя, а машину поместили на штрафстоянку. 

Госавтоинспекция Удмуртии также выражает благодарность неравнодушным гражданам за оказанное содействие.

10:00, 08 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
103
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#авария\n#ДТП\n#пьяный водитель