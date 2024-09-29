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Запертого в доме двухлетнего ребёнка спасли в Удмуртии

11:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Запертого в доме двухлетнего ребёнка спасли в Удмуртии
11:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#дети
Фото: vk.com/pssur
68
0

Спасателям пришлось проникать внутрь через окно с решёткой.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии обеспечили доступ к запертому в доме двухлетнему ребёнку. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба УР в соцсетях.

Вечером пятницы, 27 сентября, в ПСС поступило сообщение о том, что в доме закрылся двухлетний ребёнок, а на включённой плите осталась кастрюля. Ситуация требовала срочного реагирования.

«Наши спасатели оперативно прибыли на место и, оценив обстановку, приняли решение проникнуть в квартиру через окно. При помощи гидравлического и слесарного инструмента спасатели смогли попасть внутрь квартиры. К счастью, с ребёнком всё в порядке. Спасатели передали малыша родителям, он в безопасности», — говорится в сообщении.

Специалисты ПСС Удмуртии напоминают, что нельзя оставлять пожилых или маломобильных родственников, а также малолетних детей в квартире без присмотра. Уходя из дома всегда необходимо выключать электроприборы и не оставлять включённой плиту.

11:00, 29 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
68
0
#Удмуртия\n#спасатели\n#дети