Запертого в доме двухлетнего ребёнка спасли в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии обеспечили доступ к запертому в доме двухлетнему ребёнку. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба УР в соцсетях.

Вечером пятницы, 27 сентября, в ПСС поступило сообщение о том, что в доме закрылся двухлетний ребёнок, а на включённой плите осталась кастрюля. Ситуация требовала срочного реагирования.

«Наши спасатели оперативно прибыли на место и, оценив обстановку, приняли решение проникнуть в квартиру через окно. При помощи гидравлического и слесарного инструмента спасатели смогли попасть внутрь квартиры. К счастью, с ребёнком всё в порядке. Спасатели передали малыша родителям, он в безопасности», — говорится в сообщении.

Специалисты ПСС Удмуртии напоминают, что нельзя оставлять пожилых или маломобильных родственников, а также малолетних детей в квартире без присмотра. Уходя из дома всегда необходимо выключать электроприборы и не оставлять включённой плиту.