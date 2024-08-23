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Микроавтобус с пассажирами попал в аварию в Удмуртии

18:40, 23 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Микроавтобус с пассажирами попал в аварию в Удмуртии
18:40, 23 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
813
0
#Увинский район\n#ДТП
Фото: ГАИ МВД по УР
813
0

Предполагается, что в него врезалась легковушка, совершая запрещённый обгон.

Ува. Удмуртия. Пассажирский автобус попал в аварию в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

23 августа около 16:30 на 19-м км автодороги «Ува – Селты» на территории Увинского района Удмуртии 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео», по предварительной информации, при совершении обгона в месте для этого не предназначенном врезался в автобус «Луидор» под управлением 77-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение. Водитель микроавтобуса также получил травмы, от госпитализации отказался. Предварительно в автобусе находилось около 18 пассажиров, один из них несовершеннолетний, они не пострадали.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

18:40, 23 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
813
0
#Увинский район\n#ДТП