Микроавтобус с пассажирами попал в аварию в Удмуртии

Ува. Удмуртия. Пассажирский автобус попал в аварию в Удмуртии. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

23 августа около 16:30 на 19-м км автодороги «Ува – Селты» на территории Увинского района Удмуртии 60-летний водитель автомобиля «Шевроле Авео», по предварительной информации, при совершении обгона в месте для этого не предназначенном врезался в автобус «Луидор» под управлением 77-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение. Водитель микроавтобуса также получил травмы, от госпитализации отказался. Предварительно в автобусе находилось около 18 пассажиров, один из них несовершеннолетний, они не пострадали.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.