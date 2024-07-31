В Ижевске наказали хулигана, угрожавшего ножом людям на железнодорожном вокзале

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор мужчине, который в январе 2024 года устроил дебош на железнодорожном вокзале города. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл в зале ожидания. Пьяный мужчина достал нож и начал угрожать окружающим расправой. Полицейские усмирили хулигана.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, дебошир направлен на принудительное наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.