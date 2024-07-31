Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

В Ижевске наказали хулигана, угрожавшего ножом людям на железнодорожном вокзале

12:50, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске наказали хулигана, угрожавшего ножом людям на железнодорожном вокзале
12:50, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#дебош
Фото: Норберта Будучки на Unsplash
129
0

Инцидент произошёл в начале 2024 года.

Ижевск. Удмуртия.  В Ижевске вынесли приговор мужчине, который в январе 2024 года устроил дебош на железнодорожном вокзале города. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура. 

Инцидент произошёл в зале ожидания. Пьяный мужчина достал нож и начал угрожать окружающим расправой. Полицейские усмирили хулигана.

Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Кроме того, дебошир направлен на принудительное наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях. 

12:50, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
129
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#дебош