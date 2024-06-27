В Удмуртии у преступной группы изъяли 1,7 кг синтетических наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Пять наркосбытчиков предстанут перед судом в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следствие установило, что участники процесса были курьерами и закладчиками интернет-магазина. 27-летняя жительница Смоленской области выполняла роль межрегионального курьера. Она привозила из Московской и Липецкой областей крупные партии синтетических веществ и раскладывала их в лесные тайники.

Региональный курьер забирал партии, фасовал их в арендованных квартирах, после чего сбывал наркотики другим участникам преступной группы. Закладчики, в числе которых была семейная ижевская пара, сбывали запрещенные вещества потребителям.

Межрегионального курьера задержали в Увинском районе, после оборудования тайниковой закладки. В изъятом свертке находилось более 400 грамм синтетического наркотика. Всего полицейские установили причастность фигурантов к более 70 случаям сбыта нелегальных веществ. Общая масса изъятых наркотиков составила 1,7 кг.

Помимо этого, полицейские установили, что обвиняемые за свою работу получали оплату в криптовалюте, а в последующем выводили деньги на свои счета.