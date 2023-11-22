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Двое жителей Удмуртии попались на рубке молодых сосен для предновогодней продажи

16:05, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Двое жителей Удмуртии попались на рубке молодых сосен для предновогодней продажи
16:05, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чёрные лесорубы
Фото: unsplash.com
154
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Ущерб лесничеству составил более 45 тысяч рублей.

Зура. Удмуртия. У села Зура выявлена незаконная рубка молодых сосен. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратились работники зуринской администрации, которые видели, как двое мужчин заехали на грузовике в лес и спилили молодые сосны, после чего деревья увезли в неизвестном направлении. Злоумышленников и их автомобиль удалось запечатлеть на снимках.

Вскоре подозреваемые были установлены и задержаны. «Чёрными лесорубами» являлись 40- и 58-летний жители Дебёсского района. По их словам, спиленные сосны предназначились для предновогодней продажи в другом регионе.

Ущерб от действий мужчин составил 45 тысяч рублей. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

16:05, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#чёрные лесорубы