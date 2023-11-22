Двое жителей Удмуртии попались на рубке молодых сосен для предновогодней продажи

Зура. Удмуртия. У села Зура выявлена незаконная рубка молодых сосен. Подозреваемые в совершении преступления задержаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратились работники зуринской администрации, которые видели, как двое мужчин заехали на грузовике в лес и спилили молодые сосны, после чего деревья увезли в неизвестном направлении. Злоумышленников и их автомобиль удалось запечатлеть на снимках.

Вскоре подозреваемые были установлены и задержаны. «Чёрными лесорубами» являлись 40- и 58-летний жители Дебёсского района. По их словам, спиленные сосны предназначились для предновогодней продажи в другом регионе.

Ущерб от действий мужчин составил 45 тысяч рублей. Теперь им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф от 300 до 500 тысяч рублей.