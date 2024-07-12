Житель Удмуртии попытался украсть в лесу более 80 хвойных деревьев

Кез. Удмуртия. Жителя Кеза осудили за покушение на кражу 67 елей и 19 пихт. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

30-летнего мужчину обвиняли по части 3 статьи 30, пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Покушение на кражу, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на тайное хищение чужого имущества, совершенные в крупном размере».

Суд установил, что подсудимый с конце февраля 2024 года незаконно и с привлечением других лиц, не посвящая их в характер своих действий, в лесу Кезского района намеревался совершить хищение 67 сырорастущих елей на общую сумму 697 135 рублей и 19 сырорастущих пихта на общую сумму 197 695 рублей, чем мог причинить администрации района ущерб на общую сумму 894 830 рублей. Однако свой преступный умысел мужчина довести не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как его действия были пресечены сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью. Суд оштрафовал несостоявшегося чёрного лесоруба на 140 000 рублей.