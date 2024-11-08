Одна из кикшеринговых компаний в Ижевске объявила об окончании электросамокатного сезона

Ижевск. Удмуртия. Одна из кикшеринговых компаний в Ижевске объявила об окончании сезона в городе. Об этом сообщает пресс-служба компании Whoosh.

«В Ижевске завершился сезон кикшеринга. Сервис Whoosh убрал самокаты с улиц города. Уходящий год стал рекордным для кикшеринга в Ижевске. Закрепившись в статусе городского транспорта, арендные электросамокаты стали частью ежедневной жизни жителей города — в этом сезоне пользователи совершили на 32% больше поездок, чем в 2023 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом сезоне продолжилась активная работа сервиса и городской администрации по интеграции самокатов в жизнь города. Например, самокаты Whoosh системно ограничены по скорости до 25 км/ч, но в местах большого скопления пешеходов, в зонах отдыха и парках, они самостоятельно замедляются до 15 км/ч или плавно останавливаются, если даже движение на небольшой скорости может причинить дискомфорт окружающим или отразиться на безопасности пользователя.

Сервис продолжил работу по контролю соблюдения правил дорожного движения. Нарушения фиксируются сервисными командами компании, информация также поступает от ГАИ и города, и через общедоступный ТГ-бот. За сезон было оштрафовано и заблокировано более 1 665 нарушителей.

Также самокаты сервиса научились самостоятельно снижать скорость при фиксации поездок вдвоём благодаря технологии «Антитандем». Основанный на искусственном интеллекте алгоритм продолжает самообучение и пока фиксация нарушения происходит не в 100% случаев, но точность определения постоянно увеличивается.

За время межсезонья самокаты пройдут техобслуживание и с приходом весны вновь вернутся на улицы города.