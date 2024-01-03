Три ДТП с пострадавшими произошло в Удмуртии в первые дни января

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии произошло три ДТП с пострадавшими с 1 по 2 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

1 января около 17:30 в Ижевске на улице Мельничная столкнулись «Шевроле Лачетти» и «Мерседес», после чего они врезались в «Мазду». В результате ДТП пострадали пассажиры «Мазды» – 34-летняя женщина, 12-ти и 6-летние дети. Авария произошла из-за водителя «Шевроле» – женщина не справилась с управлением и выехала на встречку.

2 января около полудня произошло ДТП на улице Воткинское шоссе. На дороге столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ-21074», после чего «ВАЗ» столкнулся с ехавшей навстречу «Грантой». 47-летняя водитель «Калины» не перестроилась в крайний ряд перед поворотом налево и из-за этого столкнулась с 22-летним водителем «ВАЗа».

В результате аварии получила травмы 20-летняя пассажирка «ВАЗа».

В этот же день около 15:00 на улице Мира в Воткинске 34-летняя женщина за рулем «Сузуки» въехала в дерево, из-за чего пострадали её пассажиры – пятилетний мальчик и девятилетняя девочка.