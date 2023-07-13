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Верховный суд Удмуртии пересмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов региона

12:34, 13 июля, 2023
Верховный суд Удмуртии пересмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов региона
12:34, 13 июля, 2023
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#министр
Фото: ИА «Сусанин»
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Ранее суд первой инстанции прекратил уголовное дело и освободил экс-чиновника от уголовной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии пересмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и окружающей среды Александра Нестерова. Об этом сообщается в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Октябрьский районный суд Ижевска прекратил уголовное дело в отношении чиновника из-за истечения срока давности преследования и освободил его от уголовной ответственности. Причиной тому стало то, что суд квалифицировал совершенное деяние по статье 293 УК России — «Халатность». Поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести, срок привлечения к ответственности составляет 2 года. Незаконные действия были совершены экс-министром в 2014-2015 годах. 

При это органами предварительного следствия Нестеров обвинялся по части 2 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»). 

Не согласившись с таким решением, а именно с квалификацией преступления, прокурор подал апелляционное представление на приговор суда первой инстанции. Заседание пройдет 10 августа 2023 года. 

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Александр Нестеров покидает свой пост. Позднее были установлены факты нарушения антикоррупционного законодательства. 

12:34, 13 июля, 2023
335
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#министр