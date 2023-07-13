Верховный суд Удмуртии пересмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов региона

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии пересмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра природных ресурсов и окружающей среды Александра Нестерова. Об этом сообщается в группе суда в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Октябрьский районный суд Ижевска прекратил уголовное дело в отношении чиновника из-за истечения срока давности преследования и освободил его от уголовной ответственности. Причиной тому стало то, что суд квалифицировал совершенное деяние по статье 293 УК России — «Халатность». Поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести, срок привлечения к ответственности составляет 2 года. Незаконные действия были совершены экс-министром в 2014-2015 годах.

При это органами предварительного следствия Нестеров обвинялся по части 2 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»).

Не согласившись с таким решением, а именно с квалификацией преступления, прокурор подал апелляционное представление на приговор суда первой инстанции. Заседание пройдет 10 августа 2023 года.

Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Александр Нестеров покидает свой пост. Позднее были установлены факты нарушения антикоррупционного законодательства.