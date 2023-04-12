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В Удмуртии полицейские остановили неадекватного водителя с помощью табельного оружия

09:40, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Удмуртии полицейские остановили неадекватного водителя с помощью табельного оружия
09:40, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
174
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#ДПС\n#водители\n#стрельба
Фото: https://vk.com/gibdd_18
174
0

Уходивший от преследования экипажем ДПС мужчина имел признаки алкогольного опьянения.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Сотрудникам Госавтоинспекции Удмуртии пришлось использовать табельное оружие, чтобы остановить автомобиль с неадекватным водителем. Погоня со стрельбой произошла в Якшур-Бодьинском районе, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Экипаж ДПС проводил патрулирование в деревне Варавай. На улице Юбилейной внимание полицейских привлек автомобиль ВАЗ 14-й модели, водитель которого при виде полицейской машины резко изменил направление движения и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД начали преследование, однако находящийся за рулем мужчина не реагировал на неоднократные требования остановиться и продолжал давить на газ. «Четырнадцатая» мчалась по улицам деревни на большой скорости, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих.

Когда автомобиль нарушителя выехал на полевую дорогу,  инспекторами было принято решение о применении табельного оружия. Полицейские произвели два предупредительных выстрела в воздух и 10 выстрелов по колесам автомобиля. Им удалось прострелить переднее левое колесо машины, нарушитель был остановлен и задержан. 

Им оказался 61-летний местный житель, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался.

На водителя были составлены административные материалы, его автомобиль помещен на специализированную стоянку.

09:40, 12 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
174
0
#Удмуртия\n#ГИБДД\n#ДПС\n#водители\n#стрельба