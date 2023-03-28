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Зоозащитники: в Можге неизвестные пытались отравить собак

11:40, 28 марта, 2023
Зоозащитники: в Можге неизвестные пытались отравить собак
11:40, 28 марта, 2023
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#Можга\n#Удмуртия\n#животные\n#собаки\n#защита
Фото: arzik2
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Животных удалось спасти.

Можга. Удмуртия. В Можге зоозащитники намерены обратиться в полицию после попытки отравления собак неустановленными лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ветеринарии Удмуртской Республики.

Предположительно, неизвестные раскладывают таблетки с инозином. Пять собак пострадали, но благодаря своевременно оказанной помощи их удалось спасти.

В Главном управлении ветеринарии хозяевам напоминают быть внимательнее при выгуле и не давать питомцам есть с земли. Если это уже произошло, лучше сразу обратиться в ветклинику.

11:40, 28 марта, 2023
55
0
#Можга\n#Удмуртия\n#животные\n#собаки\n#защита