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Пьяный рыбак утонул в Удмуртии

11:50, 01 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Пьяный рыбак утонул в Удмуртии
11:50, 01 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
115
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#гибель людей
Фото: ИА "Сусанин"
115
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Тело жителя Чайковского обнаружили у Сидоровых гор.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке тела мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

В ведомстве рассказали, что во вторник, 30 августа, в водах Камы у деревни Сидоровы горы обнаружили тело 45-летнего жителя Чайковского Пермского края без признаков насильственной смерти.

По данным проверки, 27 августа 2022 года мужчина отправился на рыбалку в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате опрокидывания лодки он упал в воду и утонул.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего.

11:50, 01 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
115
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#рыбалка\n#гибель людей