Пьяный рыбак утонул в Удмуртии

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе Удмуртии проводится доследственная проверка по факту обнаружения в реке тела мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике.

В ведомстве рассказали, что во вторник, 30 августа, в водах Камы у деревни Сидоровы горы обнаружили тело 45-летнего жителя Чайковского Пермского края без признаков насильственной смерти.

По данным проверки, 27 августа 2022 года мужчина отправился на рыбалку в состоянии сильного алкогольного опьянения. В результате опрокидывания лодки он упал в воду и утонул.

В рамках доследственной проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники погибшего.