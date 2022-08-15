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В Ижевске спасатели ликвидировали крупный пожар на складе стройматериалов

09:48, 15 августа, 2022
Андрей Поносов
В Ижевске спасатели ликвидировали крупный пожар на складе стройматериалов
09:48, 15 августа, 2022
Андрей Поносов
14
0
#Ижевск\n#МЧС\n#пожар\n#спасатели\n#техника
Фото: пресс-служба ГУ МЧС УР
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0

Возгорание произошло в ночь на понедельник на улице Зимней.

 

Ижевск. Удмуртия. Более двух часов боролись ижевские пожарные с крупным возгоранием в здании склада на улице Зимней. Пожар произошел в ночь на 15 августа, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС России.

Информацию о возгорании на центральный диспетчерский пункт пожарной охраны в 00:16 15 августа передал очевидец. К прибытию первых расчетов склад промышленной продукции и стройматериал горел изнутри.

В 00:42 пожару был присвоен повышенный ранг сложности тушения по регламенту вызова №2. На месте ЧП начал работу оперативный штаб противопожарной службы, группировку спасателей усилили дополнительными силами и средствами ижевского гарнизона.

Всего в организации и проведении тушения было задействовано 65 специалистов и 24 единицы специальной техники.

Огонь удалось локализовать в 01:33, в 03:11 пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, из людей от огня никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

09:48, 15 августа, 2022
Андрей Поносов
14
0
#Ижевск\n#МЧС\n#пожар\n#спасатели\n#техника