Житель Удмуртии получил 3,5 года колонии за угрозы взорвать гранату

Сарапул. Удмуртия. Сарапульчанин получил приговор за ложную угрозу взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Суд установил, что 29-летний мужчина в августе 2021 года гостил у родственников своей девушки. Он узнал реквизиты банковской карты её отца и через мобильное приложение перевёл себе 3 тыс. рублей.

Спустя несколько месяцев, пребывая под воздействием алкоголя, подсудимый пришёл в администрацию муниципального образования «Дулесовское». Он заявил сотруднице, что в его кармане находится граната, и угрожал её взорвать.

Понимая серьёзность ситуации, женщина пыталась успокоить нетрезвого «террориста», а заодно сообщила об инциденте в полицию и всем, кто находился в здании. Прибывшие полицейские задержали мужчину и осмотрели помещение, но взрывчатки не нашли.

Подсудимый признал свою вину, однако давать показания в суде отказался.

Сарапульский городской суд признал 29-летнего молодого человека виновным в краже с банковского счёта (пункт «г» части 3 статьи 158 УК России) и ложном сообщении о теракте (часть 2 статьи 207 УК России). Подсудимого приговорили к 3,5 годам колонии особого режима. Суд учёл, что молодой человек в свои годы уже был неоднократно судим и привлекался к ответственности, а также принял во внимание отягчающие и смягчающие вину обстоятельства.

Приговор вступил в законную силу.