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Суд в Удмуртии признал незаконной работу сайта, продававшего ПЦР-тесты

15:00, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Суд в Удмуртии признал незаконной работу сайта, продававшего ПЦР-тесты
15:00, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
91
0
#Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#интернет\n#коронавирус
Фото: ИА "Сусанин"
91
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С иском обратился прокурор Балезинского района.

Балезино. Удмуртия. Балезинский районный суд Удмуртии удовлетворил исковые требования районного прокурора о признании информации, размещённой в интернете, запрещённой к распространению на территории России. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Сообщается, в ходе мониторинга прокуратурой района был обнаружен сайт, на страницах которого размещена информация о возможности приобретения медицинских справок о результатах анализов об отсутствии коронавирусной инфекции. Указанные справки предоставлялись за плату дистанционно, без надлежащего забора биоматериала у гражданина, то есть без посещения медицинского учреждения.

Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в Роскомнадзор.

15:00, 10 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
91
0
#Ижевск\n#Балезино\n#Удмуртия\n#интернет\n#коронавирус
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