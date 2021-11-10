Суд в Удмуртии признал незаконной работу сайта, продававшего ПЦР-тесты

С иском обратился прокурор Балезинского района.

Балезино. Удмуртия. Балезинский районный суд Удмуртии удовлетворил исковые требования районного прокурора о признании информации, размещённой в интернете, запрещённой к распространению на территории России. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Сообщается, в ходе мониторинга прокуратурой района был обнаружен сайт, на страницах которого размещена информация о возможности приобретения медицинских справок о результатах анализов об отсутствии коронавирусной инфекции. Указанные справки предоставлялись за плату дистанционно, без надлежащего забора биоматериала у гражданина, то есть без посещения медицинского учреждения.

Решение суда вступило в законную силу и направлено для исполнения в Роскомнадзор.