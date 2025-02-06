Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии рассмотрит уголовное дело о сексуальном насилии в отношении двух девочек. Об этом сообщает Прокуратура республики.

По версии следствия, обвиняемый осенью 2024 года в Ижевске совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух незнакомых девочек, которым было 10 и 11 лет.

Мужчина содержится под стражей. Судебная экспертиза обнаружила у него не исключающее вменяемости психическое расстройство в форме педофилии.