Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

Дело о сексуальном насилии над двумя девочками рассмотрит Верховный суд Удмуртии

10:40, 06 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Дело о сексуальном насилии над двумя девочками рассмотрит Верховный суд Удмуртии
10:40, 06 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#Ижевск\n#педофил\n#суды
Источник фото: ИА «Сусанин»
30
0

Согласно судебной экспертизе, обвиняемый страдает расстройством в форме педофилии.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии рассмотрит уголовное дело о сексуальном насилии в отношении двух девочек. Об этом сообщает Прокуратура республики.

По версии следствия, обвиняемый осенью 2024 года в Ижевске совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух незнакомых девочек, которым было 10 и 11 лет.

Мужчина содержится под стражей. Судебная экспертиза обнаружила у него не исключающее вменяемости психическое расстройство в форме педофилии.

10:40, 06 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#Ижевск\n#педофил\n#суды