Жителя Ижевска осудили за сообщение о намерении заминировать аэропорт

Сообщение оказалось ложным.

Ижевск. Удмуртия. Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя. Как сообщила пресс-служба Первомайского райсуда города, мужчину обвиняли по части 2 статьи 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры».

Суд установил, что 30 марта 2021 года подсудимый, будучи пьяным дома, позвонил на номер «103» и заявил о намерении заминировать аэропорт Ижевска. Данное сообщение было в установленном порядке передано в правоохранительные органы.

В целях проверки сообщения в аэропорт выехали сотрудники следственно-оперативной группы Ижевского ЛО МВД России на транспорте с привлечением сил и средств отдела МВД России по Завьяловскому району, ОМОН Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике, АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи М3 УР», администрации Завьяловского района и АО «Ижавиа». В результате выезда и проведённых мероприятий взрывные устройства и взрывные вещества в аэропорту Ижевска не обнаружили

В результате преступных действий подсудимого были нарушены общественный порядок и нормальная деятельность, необоснованно отвлечены от выполнения функциональных обязанностей силы и средства правоохранительных органов и специальных служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях. Подсудимый вину в совершении преступления признал.

Суд назначил ижевчанину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.