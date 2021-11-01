В Ижевске осудили чиновника за незаконную выдачу прав на перевозку опасных грузов

Вместе со своей сообщницей он выдал 28 документов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили бывшего главного государственного инспектора территориального отдела автодорожного надзора по Удмуртии Елену Павлову, использующую своё служебное положение в корыстных целях. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Чиновница незаконно вносила в протоколы заседаний территориальной экзаменационной комиссии ложные сведения о сдаче экзаменов в отношении 28 лиц. У водителей не проводилась аттестация знаний на правила перевозки опасных грузов автотранспортом. Далее эти люди незаконно получили свидетельства на право перевозки опасных грузов.

Сообщник чиновницы, Евгений Колупаев, являлся заместителем директора частного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт проблем качества». Он также воспользовался своей должностью и получил более 600 тыс. рублей за выдачу 28 лицам свидетельств на право перевозок опасных грузов автотранспортом без сдачи аттестации.

Их махинации вскрылись во время оперативно-разыскной деятельности СУ СК России по Удмуртской Республике. По данным фактам в отношении Елены Павловой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог») и в отношении Евгения Колупаева по части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Подсудимые признали свою вину. Суд назначил Евгению Колупаеву штраф в размере 120 тыс. рублей, а Елену Павлову лишил свободы на 6 лет с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, что водители для получения разрешений без прохождения аттестации платили 6 тыс. рублей.