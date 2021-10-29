В Ижевске осудят водителя «Лексуса», насмерть сбившего пенсионерку

Обвиняемый свою вину не признал.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска нарушив правила дорожного движения сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры удмуртской республики.

В октябре 2019 года в темное время суток обвиняемый ехал на автомобиле «Лексус» по дороге Ижевск-Аэропорт-Завьялово. Из-за высокой скорости водитель не мог постоянно контролировать движение машины. Во время объезда препятствия на нерегулируемом пешеходном переходе «Лексус» выехал на полосу встречного движения, где наехал на пенсионерку. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

59-летний житель Ижевска обвиняется в преступлении, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Мужчина свою вину не признал. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управления транспортным средством до 3 лет.