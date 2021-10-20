Ему было 79 лет.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле умер бывший директор Сарапульского радиозавода Александр Полусмак. Ему было 79 лет. Информацию об этом «Сусанину» подтвердили в городской администрации.

При нём на заводах были разработаны система связи «Акведук» и ракетный комплекс «Тополь-М», а также новые автомагнитолы «Урал», машины для счёта денег. На посту депутата решал жилищные проблемы. При его посредничестве построено более 2 тыс. квартир общей площадью 102 440 кв. м, а также детские ясли, комбинат.

Наша справка:

Полусмак Александр Михайлович, родился 22 ноября 1942 года в городе Борзна, Черниговская область, Украина.

В 1964 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Инженер-механик».

В 1975 году выпустился из Московского института управления со специальностью «Организатор промышленного производства и строительства».

В 1998 году окончил международные аудиторские курсы в Германии.

В 1991 году выпустился из Международной школы менеджеров ИКК «Континент-НОРД» в США со специальностью «Менеджер».

В 2000 году закончил Московский институт современного бизнеса по специальности «Управление предприятием».

В 2001 году выпустился из Нижегородского сертификационного центра со специальностью «Основы менеджмента качества».

В 1964-1974 годах работал на Ижевском машиностроительном заводе в качестве инженера, мастера, инженера-технолога, начальника техбюро, цеха и затем производства.

В 1974-1980 годах был главным инженером и директором на Ижевском экспериментальном механическом заводе.

С 1976 по 1994 года — депутат советов народных депутатов в Ижевске, Воткинске и Сарапуле.

В 1980–1982 годах — директор Воткинского завода радиотехнологического оснащения.

С 1982 года занимал должность директора Сарапульского радиозавода.

С 1985 по 1995 года занимал пост депутата Верховного Совета Удмуртии.

С 1998 по 2007 года был генеральным директором «Сарапульского радиозавода — Холдинга».

Имел Знак Почёта (1984), звание почётного радиста СССР (1988) и заслуженного работника промышленности Удмуртии (1998), ордена Трудового Красного знамени (1990) и Дружбы (2000), являлся почётным гражданином Сарапула.