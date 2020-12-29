В нескольких районах Удмуртии ввели особый режим из-за приближения очагов АЧС

Всего в республике 264,5 тыс. голов свиней.

Ижевск. Удмуртия. В южных районах Удмуртии ввели режим повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Татарстане. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия»

Ветеринарами были обнаружены 12 павших кабанов в лесу у татарской деревни Танайка, что граничит с Удмуртией. В лаборатории подтвердили, что причиной гибели животных стала африканская чума свиней.

«До первого населённого пункта в Удмуртии всего 20 километров. Мы опасаемся, что это заболевание придёт к нам. Процесс передвижения кабанов носит неконтролируемый характер. Выявление АЧС в республике — это вопрос времени», — рассказала замначальника ГУ ветеринарии Удмуртской Республики Тамара Уткина.

Повышенную готовность объявили в семи южных районах республики, которые находятся в 100-километровой зоне от очага АЧС. Бригады ветеринаров и сотрудников МЧС проводят тренировки по ликвидации найденных трупов животных — носителей вируса.

Цель проверок также состоит в том, чтобы найти реальные останки заразных кабанов. Если АЧС будет обнаружена, то придётся уничтожать всё поголовье свиней в ближайших частных хозяйствах.

«За минувшие 10 дней в России уничтожено 400 тысяч голов свиней. В нашей республике - 264,5 тысячи голов, которые обеспечивают ежегодное производство почти 50 тысяч тонн свинины. Ни при каких обстоятельствах нельзя быть не внимательным или думать, что может «пройти мимо», — прокомментировала ситуацию министр сельского хозяйства Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

АЧС — это опасная вирусная болезнь с высокой летальностью. Вакцин и лекарств от неё не существует. Вирус передаётся через клещей, несанкционированный завоз животных, заражённые корма, навоз и продукты убоя