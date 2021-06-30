В Удмуртии сняли ограничения, введенные ранее из-за угрозы АЧС

Распоряжение о введения ограничительных мероприятий утратило силу.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии отменили ограничительные мероприятия, связанные с угрозой распространения африканской чумы свиней. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии опубликовано на официальном сайте главы и правительства республики.

С 30 декабря 2020 года на территории Алнашского, Граховского, Каракулинского, Киясовского, Кизнерского, Малопургинского, Можгинского и Сарапульского района действовал карантин. Его ввели из-за выявления случаев АЧС в соседнем Татарстане.

На время действия ограничений был запрещен вывоз животных, использование мяса и других продуктов убоя диких кабанов без проведения экспертизы, продажа продуктов свиноводства частными лицами, выгул свиней и ряд других ограничений.