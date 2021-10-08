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Чиновницу из Сарапула заподозрили в незаконном использовании труда осуждённых

16:45, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
Чиновницу из Сарапула заподозрили в незаконном использовании труда осуждённых
16:45, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
148
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#превышение полномочий
Фото: ИА "Сусанин"
148
0

Теперь женщине грозит арест до четырёх лет.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле одного из руководителей муниципального учреждения заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Уточняется, что уголовное дело возбудили в отношении женщины, занимающей одну из руководящих должностей в управлении благоустройства администрации Сарапула. По данным следствия, с 1 августа по 30 сентября 2021 года подозреваемая привлекала осуждённых к обязательным работам и к выполнению ремонта в квартире своего сына в Сарапуле.

Расследование уголовного дела продолжается. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Отметим, что за подобное правонарушение грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

16:45, 08 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
148
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#превышение полномочий
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