Чиновницу из Сарапула заподозрили в незаконном использовании труда осуждённых

Теперь женщине грозит арест до четырёх лет.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле одного из руководителей муниципального учреждения заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Уточняется, что уголовное дело возбудили в отношении женщины, занимающей одну из руководящих должностей в управлении благоустройства администрации Сарапула. По данным следствия, с 1 августа по 30 сентября 2021 года подозреваемая привлекала осуждённых к обязательным работам и к выполнению ремонта в квартире своего сына в Сарапуле.

Расследование уголовного дела продолжается. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Отметим, что за подобное правонарушение грозит наказание до четырех лет лишения свободы.