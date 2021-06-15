Обвиняемый в покушении на изнасилование мужчина скрылся от органов следствия в Удмуртии

Всех, кто видел разыскиваемого, просят сообщить в полицию.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии разыскивают мужчину, скрывшегося от органов следствия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Артема Иванова, уроженца Завьяловского района, обвиняют по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 131 УК России, а также пункту «б» части 2 статьи 132 УК России («Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

29-летний мужчина был одет в спортивную темно-синюю куртку, камуфляжные брюки, футболку с надписью «REEBOK», темные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто имеет о нем какую-либо информацию, просят позвонить по телефонам: 8-965-848-87-43, 8-905-877-86-02. В полиции гарантируют анонимность сообщившего о местонахождении злоумышленника.