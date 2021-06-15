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Шесть человек попали в больницу после аварии на трассе в Удмуртии

07:40, 15 июня, 2021
Анна Торхова
Шесть человек попали в больницу после аварии на трассе в Удмуртии
07:40, 15 июня, 2021
Анна Торхова
206
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
206
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Обстоятельства ДТП выясняются.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии в ДТП на дороге "Сарапул-Каракулино" у деревни Костино вечером 14 июня произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
По предварительным данным, водитель "Форда", двигаясь по второстепенной дороге, не уступил "Ниве". Всего в момент ДТП в обеих машинах находились 7 человек, в том числе трое детей. 6 человек доставили в Сарапульскую республиканскую больницу, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
07:40, 15 июня, 2021
Анна Торхова
206
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП