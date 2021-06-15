Шесть человек попали в больницу после аварии на трассе в Удмуртии

Обстоятельства ДТП выясняются.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии в ДТП на дороге "Сарапул-Каракулино" у деревни Костино вечером 14 июня произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, водитель "Форда", двигаясь по второстепенной дороге, не уступил "Ниве". Всего в момент ДТП в обеих машинах находились 7 человек, в том числе трое детей. 6 человек доставили в Сарапульскую республиканскую больницу, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.