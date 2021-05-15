В отношении “Парков Ижевска” будут приняты жесткие меры.

Ижевск. Удмуртия. Администрацию парка Кирова в Ижевске привлекут к отвественности за шумную вечеринку. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

В ночь с 14 на 15 мая многие ижевчане не могли уснуть из-за громкой музыки, доносящейся из фан-зоны парка имени Кирова. На сильный шум от пенной вечеринки жаловались не только жители городка Металлургов, но и других районов – громкие звуки свободно разносились по всей глади ижевского пруда.

Как сообщила на своей странице в сети “ВКонтакте” администрация “Парков Ижевска”, организаторы дискотеки обещали ограничить мощность звукоусилителей до приемлемого уровня, однако слова не сдержали. Мероприятие было прекращено только после многочисленных жалоб жителей. “Парки Ижевска” извинились за доставленные неудобства и пообещали в дальнейшем гарантировать соблюдение режима тишины.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев также принес горожанам свои извинения и заверил, что в отношении руководства “Парков Ижевска” будут приняты жесткие меры административного и дисциплинарного воздействия.

Напомним, подобный инцидент в парке Кирова произошел в июле 2019 года. Тогда на громкую музыку от дискотеки жаловались даже жители Ленинского района.