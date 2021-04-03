Подростки из Глазова подкладывали под поезда посторонние предметы

Их действия угрожали безопасности движения.

Балезино. Удмуртия. Двух подростков из Глазова привлекли к административной ответственности за подкладывание посторонних предметов на рельсы. Об этом сообщает Кировский ЛО МВД на транспорте.

В линейный отдел полиции поступил сигнал от машиниста грузового поезда: возле железнодорожных путей на перегоне Глазов — Кожиль находились дети.

В результате полицейские установили четырёх подростков 2004-2006 годов рождения из Глазова, которые проводили свободное время около железной дороги. В качестве развлечения они решили бросить на рельсы посторонние предметы, а это создало угрозу безопасности поездов.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и их родителями. Двух подростков 16 лет привлекли к административной ответственности по частям 1 и 5 статьи 11.1 КоАП России («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене»). Максимально возможное наказание по этим нарушениям — штраф до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.