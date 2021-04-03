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Подростки из Глазова подкладывали под поезда посторонние предметы

13:40, 03 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Подростки из Глазова подкладывали под поезда посторонние предметы
13:40, 03 апреля, 2021
Андрей Бирюков
72
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#Удмуртия\n#Балезино\n#железная дорога\n#дети
Фото: unsplash.com
72
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Их действия угрожали безопасности движения.

Балезино. Удмуртия. Двух подростков из Глазова привлекли к административной ответственности за подкладывание посторонних предметов на рельсы. Об этом сообщает Кировский ЛО МВД на транспорте. 

В линейный отдел полиции поступил сигнал от машиниста грузового поезда: возле железнодорожных путей на перегоне Глазов — Кожиль находились дети. 

В результате полицейские установили четырёх подростков 2004-2006 годов рождения из Глазова, которые проводили свободное время около железной дороги. В качестве развлечения они решили бросить на рельсы посторонние предметы, а это создало угрозу безопасности поездов. 

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и их родителями. Двух подростков 16 лет привлекли к административной ответственности по частям 1 и 5 статьи 11.1 КоАП России («Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене»). Максимально возможное наказание по этим нарушениям — штраф до 5 тыс.  рублей или административный арест до 15 суток. 

13:40, 03 апреля, 2021
Андрей Бирюков
72
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#железная дорога\n#дети