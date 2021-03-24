Пять человек задержаны в Сарапуле после обнаружения борделя в сауне

Работникам заведения грозят реальные сроки.

Сарапул. Удмуртия. Полиция Сарапула выявила притона с проститутками в одной из городских саун. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали пять человек: четырёх администраторов и директора заведения. По предварительной версии, сотрудники сауны по желанию клиентов организовывали им интимные услуги прямо в помещении.

Возбуждено уголовное дело по статье 241 УК России («Организация занятия проституцией»). За это преступление работники сауны могут получить реальные сроки — до 5 лет.