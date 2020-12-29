Бывший министр строительства Удмуртии Иван Ястреб проведет под стражей еще 2 месяца

Обвиняемый просил заменить меру пресечения на домашний арест.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему гендиректору ГУП «ТПО ЖКХ» Ивану Ястребу продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца, до 28 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Напомним, экс-министра строительства региона обвиняют в получении взяток. В отношении Ястреба возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК России («Получение лично должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере») и части 6 статьи 290 УК России («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а равно за общее покровительство и попустительство по службе»).

Сам Иван Ястреб свое отношение к предъявленному обвинению высказывать отказался. Кроме того, он возражал против продления срока содержания под стражей и просил заменить меру пресечения на домашний арест.

Учитывая данные о личности, тяжесть инкриминируемых преступлений, Индустриальный суд удовлетворил ходатайство следователя.