Двое водителей получили травмы в лобовом столкновении в Удмуртии

Авария произошла днем во вторник, 22 декабря.

Ува. Удмуртия. Двое водителей получили травмы в лобовом столкновении на трассе в Удмуртии. Об этом сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла днем во вторник, 22 декабря. На 86 км дороги Ижевск – Ува 23-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Гранту», за рулем которой находился 64-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя.

«Стоит отметить, что водитель автомобиля «Лада Калина» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении», – отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, накануне произошла еще одна серьезная авария. На дороге Елабуга – Пермь водитель «ВАЗ-2121» не справился с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась. В результате водитель погиб на месте, двое его пассажиров получили травмы.